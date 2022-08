Cronaca 844

Caltanissetta, Gambino su Paolo Belli: "Lo apprezziamo e dimostreremo la nostra ospitalità"

Il primo cittadino ha aggiunto: "Sono sicuro che non tarderà il suo chiarimento"

Redazione

22 Agosto 2022 19:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-gambino-su-paolo-belli-lo-apprezziamo-e-dimostreremo-la-nostra-ospitalita Copia Link Condividi Notizia

"Non c’è alcun “Casus Belli”. Apprezziamo Paolo Belli sia come artista che come uomo e anche lui in passato ha sempre dichiarato la sua grande riconoscenza per la Sicilia. Sono sicuro che non tarderà il suo chiarimento.

Il popolo siciliano, e in particolare quello di Caltanissetta, dimostrerà la sua rinomata ospitalità". E' quanto ha affermato il sindaco Roberto Gambino in merito alle polemiche sull'esibizione di Paolo Belli prevista a Caltanissetta per il 2 settembre.



"Non c'è alcun "Casus Belli". Apprezziamo Paolo Belli sia come artista che come uomo e anche lui in passato ha sempre dichiarato la sua grande riconoscenza per la Sicilia. Sono sicuro che non tarderà il suo chiarimento.

Il popolo siciliano, e in particolare quello di Caltanissetta, dimostrerà la sua rinomata ospitalità". E' quanto ha affermato il sindaco Roberto Gambino in merito alle polemiche sull'esibizione di Paolo Belli prevista a Caltanissetta per il 2 settembre.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare