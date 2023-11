Attualita 686

Caltanissetta, Futura Lab sul randagismo guarda alle esperienze virtuose di Enna e Brescia

Il randagismo comporta un esborso milionario da parte del Comune per il ricovero dei cani nel canile

Redazione

Nell'ambito della lotta contro il randagismo, Il movimento politico "Futura - Costruiamo Insieme la Città" ha organizzato un incontro a Caltanissetta, nella giornata di lunedì per affrontare con i cittadini il problema del randagismo e per trovare delle soluzioni, confrontandosi con esperti ed amministratori di comuni siciliani che hanno avviato una gestione virtuosa del problema. Il randagismo, oltre a creare paura nei cittadini e stress per gli animali, comporta un esborso milionario da parte del Comune di Caltanissetta per il ricovero dei cani nel canile. Gli interventi stimolanti hanno fornito spunti fondamentali per avviare azioni concrete volte all'eradicazione di questo annoso e complicato problema.

L'incontro, moderato dal consigliere di Futura, Armando Turturici, ha visto la partecipazione di 4 importanti relatori: Ennio Bonfanti, Presidente WWF Sicilia Centrale OdV e Coordinatore delle Guardie Zoofile di Caltanissetta, che ha cristallizzato lo stato dell'arte da un punto di vista legislativo con relative applicazioni attese/disattese da parte delle istituzioni; Ornella Romano, vicesindaco di Enna con delega al randagismo, che ha illustrato le politiche e le iniziative virtuose che stanno portando avanti nella città di Enna per ridurre il fenomeno, portando con sé anche l'importante prospettiva della collaborazione intercomunale; Dario Buffoli, medico veterinario specializzato nel benessere degli animali e guardia zoofila di Brescia, che, tra le tante, ha portato la sua navigata esperienza, suggerendo modalità di intervento già collaudate con successo; infine Alessia Giarratano, rappresentante e vicepresidente dell'Associazione Animalista di Caltanissetta "Oasi dei Pelosy", che ha contribuito portando l'esperienza del volontario animalista che si trova a dover fronteggiare il problema senza la dovuta collaborazione degli enti preposti.

L'incontro si è rivelato interessante nella duplice prospettiva di lotta per il benessere degli animali e di promozione di azioni coordinate e sinergiche per debellare il randagismo. Entrambe le misure necessitano dell'impegno dei cittadini non solo nei termini del volontariato ma soprattutto nell’opera di sensibilizzazione delle istituzioni, ASP e Comune, per risolvere un problema che riguarda la salute degli animali, la salute dei cittadini.

Nel mese di dicembre, il gruppo "Futura" organizzerà un terzo incontro sul tema della "restanza": il diritto dei giovani a restare nella loro terra.



