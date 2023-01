Cronaca 2878

Caltanissetta. Furto nella pasticceria "Dolci Tentazioni", il presidente di Confcommercio incontrerà forze dell'ordine e amministrazione

I ladri hanno portato via il registratore di cassa contenente pochi spiccioli, ma hanno danneggiato la porta di ingresso in vetro che i proprietari dovranno rifare nuova

Redazione

C’è allarme fra i commercianti del Centro Storico di Caltanissetta per il ripetersi di furti nei negozi della zona. Gli ultimi episodi sono avvenuti in questi giorni e si vanno ad aggiungere a quelli recenti avvenuti nella pasticceria “Dolci Tentazioni”, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria; i ladri hanno portato via il registratore di cassa contenente pochi spiccioli, ma hanno danneggiato la porta di ingresso in vetro che i proprietari dovranno rifare nuova. Il Presidente della Delegazione comunale Confcommercio della Città di Caltanissetta Michele Lorina (nella foto) esprime grande preoccupazione e timore per il susseguirsi di questi furti commessi a danno degli esercizi commerciali del Centro Storico: «Ormai questi delinquenti non si fermano davanti a niente. I sistemi d'allarme e le telecamere servono a ben poco e si sono rivelati poco efficaci ad arrestare questa ondata delinquenziale che nel giro di poche settimane ha colpito molti commercianti, portando via soldi e attrezzature».

Confcommercio Caltanissetta Enna, nei prossimi giorni, incontrerà l’Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine per chiedere maggiore vigilanza e presenza. «Pur consapevoli della carenza di organico delle forze dell'ordine – conclude il comunicato stampa di Confcommercio - si chiede ai responsabili dell'Amministrazione Comunale e dei vari corpi di polizia di compiere uno sforzo per assicurare una presenza significativa che possa restituire serenità e tranquillità agli esercenti e ai cittadini che quotidianamente vivono il Centro Storico». «Non è possibile che le imprese del nostro territorio, già messe a dura prova dalla crisi pandemica e dal caro bollette, debbano fare i conti anche con queste situazioni. E’ per questo che chiediamo la massima comprensione e la certa collaborazione da parte delle Istituzioni e soprattutto, che si mettano in campo strategie investigative atte a contenere il più possibile fenomeni del genere».



