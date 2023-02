Caltanissetta, furto in una merceria: ladri portano via 600 euro in monete

Cronaca 3746

Caltanissetta, furto in una merceria: ladri portano via 600 euro in monete

Il proprietario ha sporto denuncia alla polizia

Rita Cinardi

22 Febbraio 2023 07:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-furto-in-una-merceria-ladri-portano-via-600-euro-in-monete Copia Link Condividi Notizia

Furto in una merceria del centro storico. E' avvenuto nella notte tra lunedì e martedì quando i ladri si sono introdotti nel negozio che insiste in una delle stradine del centro cittadino. I malviventi avrebbero portato via ben 600 euro in monete. Il furto è stato denunciato alla polizia che adesso indaga sull'accaduto. Per accedere all'interno dell'attività i ladri hanno rotto il vetro.



Furto in una merceria del centro storico. E' avvenuto nella notte tra lunedì e martedì quando i ladri si sono introdotti nel negozio che insiste in una delle stradine del centro cittadino. I malviventi avrebbero portato via ben 600 euro in monete. Il furto è stato denunciato alla polizia che adesso indaga sull'accaduto. Per accedere all'interno dell'attività i ladri hanno rotto il vetro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare