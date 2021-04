Cronaca 1808

Caltanissetta, furto in un supermercato: interviene la polizia

Dopo l'intervento delle Volanti alcune persone sarebbero state fermate e portate in questura

Rita Cinardi

24 Aprile 2021 17:34

Furto oggi pomeriggio al supermercato Il Centesimo di via Salvatore Averna di Caltanissetta. A contattare la polizia sarebbero stati gli addetti alla vigilanza. Dopo la richiesta di intervento alla sala operativa della questura due volanti si sono precipitate in via Salvatore Averna dove avrebbero identificato alcune persone che sarebbero state condotte in questura. (Foto Seguo News)



