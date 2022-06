Caltanissetta, furto con spaccata in centro storico: ladro porta via bici elettrica

Caltanissetta, furto con spaccata in centro storico: ladro porta via bici elettrica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che stanno indagando per risalire all'autore del furto

Rita Cinardi

Furto con spaccata in pieno giorno ieri a Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele. Un malvivente ha spaccato la vetrina di un locale commerciale e, dopo essersi introdotto all'interno, ha portato via una bicicletta elettrica. Il locale ospitava in passato un franchising di abbigliamento mentre adesso viene utilizzato per l'esposizione di alcune bici elettriche. L'uomo dopo aver rubato la due ruote è fuggito via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che adesso stanno visionando le telecamere e sentendo alcuni testimoni.



