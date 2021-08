Cronaca 481

Caltanissetta, furto alla parrocchia Sant'Agata: chiuse le indagini preliminari per due degli indagati

I due, che sono indagati per furto, sono accusati di aver fatto da palo nel corso del raid

Rita Cinardi

25 Agosto 2021 16:24

Concluse le indagini preliminari per due degli indagati per il furto alla chiesa Sant'Agata al Collegio messo a segno la sera del 21 settembre 2020. Si tratta di Lidia Zagarella, 20 anni, difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini e Carlo Giuseppe Naselli, 25 anni, difeso dall'avvocato Salvatore Candura. I due, che sono indagati per furto, sono accusati di aver fatto da palo nel corso del raid per la quale sono indagate anche altre due persone per le quali si procede separatamente perché arrestate in flagranza di reato. Ad introdursi nella parrocchia, secondo l'accusa rappresentata dal pm Stefano Strino, erano stati Salvatore Giannone e Alessio Pio Raul Naselli. I due, una volta fuori dalla parrocchia, erano stati intercettati dai poliziotti della Squadra Mobile e dopo una breve fuga trovati in possesso di una spilla in oro, una teca di ostie consacrate, un contenitore di olio santo e numerose monete di vario taglio per un totale di 161 euro.



Concluse le indagini preliminari per due degli indagati per il furto alla chiesa Sant'Agata al Collegio messo a segno la sera del 21 settembre 2020. Si tratta di Lidia Zagarella, 20 anni, difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini e Carlo Giuseppe Naselli, 25 anni, difeso dall'avvocato Salvatore Candura. I due, che sono indagati per furto, sono accusati di aver fatto da palo nel corso del raid per la quale sono indagate anche altre due persone per le quali si procede separatamente perché arrestate in flagranza di reato. Ad introdursi nella parrocchia, secondo l'accusa rappresentata dal pm Stefano Strino, erano stati Salvatore Giannone e Alessio Pio Raul Naselli. I due, una volta fuori dalla parrocchia, erano stati intercettati dai poliziotti della Squadra Mobile e dopo una breve fuga trovati in possesso di una spilla in oro, una teca di ostie consacrate, un contenitore di olio santo e numerose monete di vario taglio per un totale di 161 euro.

Ti potrebbero interessare