Caltanissetta, furto alla Foreip: ladri spaccano i vetri e portano via i pc

Cronaca 668

Questa mattina il responsabile della scuola ha contattato i carabinieri giunti poco dopo sul posto

Rita Cinardi

Furto alla scuola di formazione Foreip di via Borremans a Caltanissetta. Qualcuno nella notte ha rotto i vetri di due porte finestre e si è introdotto all'interno dei locali portando via due pc portatili. Sono intervenuti i carabinieri che hanno prelevato un frammento con un'impronta digitale. Adesso dovranno risalire agli autori del furto, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso.



