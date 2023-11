Cronaca 1967

Caltanissetta, furti nella notte a San Luca: ladri prendono di mira una pizzeria e tre auto posteggiate

Magro bottino per i malviventi che hanno portato via 150 euro dalla pizzeria e poca roba dalle auto posteggiate. Indagano i carabinieri

Rita Cinardi

Furti nella notte nel quartiere San Luca dove qualcuno ha preso di mira una pizzeria da asporto e tre auto posteggiate sulla strada. Ignoti, nel giro di poche ore, sono entrati all'interno della pizzeria forzando la porta di ingresso. Una volta dentro hanno portato via i soldi contenuti nella casa: circa 150 euro in monete. Dopodiché hanno aperto tre auto mettendole a soqquadro e portando via i pochi oggetti e le monetine trovate all'interno. In questo caso i malviventi non hanno dovuto rompere i vetri ma, probabilmente hanno usato una lametta per aprire gli sportelli. Segno che probabilmente si tratta di qualcuno che già, in passato, ha messo a segno qualche furto. Questa mattina i rispettivi proprietari si sono recati dai carabinieri per denunciare i furti. Adesso gli uomini dell'Arma stanno indagando sull'accaduto anche mediante la visione delle telecamere.



