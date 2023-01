Cronaca 2250

Caltanissetta. Furti nel posteggio di via Guastaferro, il padre di una studentessa: prese di mira tantissime macchinette

I ladri, una volta forzate le auto, rubano radio, subwoofer, occhiali e quanto lasciato all'interno dell'abitacolo

Redazione

Piegano i telai delle macchinette in modo da allargare il finestrino per poi aprire le sicure e fare razzìa di tutto quello che trovano all'interno. Oltretutto in pieno giorno. E' quanto denunciato questa sera alla redazione di Seguo News da un rappresentante dei genitori dei ragazzi che frequentano l'Istituto "Luigi Russo". I furti, decine in meno di un mese, secondo quanto raccontato dal rappresentante, sarebbero avvenuti tutti nel posteggio di via Guastaferro dove i ragazzi sono soliti lasciare le macchinette per recarsi a scuola. I ladri, una volta forzate le auto, rubano radio, subwoofer, occhiali e quanto lasciato all'interno dell'abitacolo. "A fare le spese di questo fenomeno - dice il rappresentante dei genitori - siamo noi ma chiediamo alle istituzioni di porre particolare attenzione perché non è possibile dover pagare danni causati da gente senza scrupoli".



