Caltanissetta. Furti, guida sotto effetto di droghe, porto di armi, evasione: 12 denunciati in provincia

Denunce anche nei confronti di persone indagate per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Otto persone denunciate ieri dalla Polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio in provincia di Caltanissetta. Un sorvegliato speciale è stato denunciato dagli agenti per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione cui si trova attualmente sottoposto; un arrestato domiciliare è stato denunciato per evasione, poiché al controllo non è stato trovato in casa; due persone sono state denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere; il conducente di un auto, risultato positivo al drug test, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; uno denunciato per atti persecutori; uno per maltrattamenti in famiglia e l’ultimo per furto in appartamento.



