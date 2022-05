Cronaca 553

Caltanissetta, fuori pericolo di vita l'operaio rimasto schiacciato da un traliccio

Oggi, visto il miglioramento delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento nel reparto di Ortopedia

Rita Cinardi

E' fuori pericolo di vita l'operaio di 47 anni di Monreale che il 19 maggio scorso era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato da un traliccio. L'uomo, stava eseguendo dei lavoratori insieme ad altri tre colleghi su tetto di un locale commerciale di via Due Fontane quando un traliccio, sul quale erano montati alcuni ripetitori di compagnie telefoniche, gli era caduto addosso. Per liberare l'operaio schiacciato era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'operaio aveva perso moltissimo sangue, tanto che era stata necessaria anche una trasfusione, ed aveva riportato gravi traumi. Dopo essere stato sottoposto a due delicati interventi, uno di Ortopedia e l'altro di chirurgia generale, era stato ricoverato in Rianimazione. Oggi, visto il miglioramento delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento nel reparto di Ortopedia dove proseguirà le terapie.



