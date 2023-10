Cronaca 10273

Caltanissetta, funzionario di banca morto per un malore mentre tentava di andare in ospedale

E' morto così nel pomeriggio Elio Drogo. L'uomo, stimato funzionario della banca Toniolo, è morto per un malore che non gli ha lasciato scampo

Rita Cinardi

Elio Drogo, 65 anni, funzionario della banca Toniolo, è morto per un malore mentre cercava di recarsi in ospedale. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 15.30, in viale Luigi Monaco. L'uomo originario di Sommatino e proprietario anche di una gioielleria in piazza Europa, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, stava percorrendo viale Luigi Monaco per andare all'ospedale Sant'Elia quando improvvisamente è stato colto da un malore. Avrebbe anche cercato di accostarsi con l'auto sulla destra perché stremato e probabilmente per tentare di chiamare i soccorsi ma purtroppo è morto prima che questo avvenisse. Ad accorgersi di lui è stato un passante che lo ha visto con il capo riverso sullo sterzo e ha subito contattato il numero unico per le emergenze. Quando i soccoritori del 118 sono arrivati era già deceduto e non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il funzionario, a quanto pare, soffriva di problemi cardiaci. La notizia della morte di Elio Drogo ha fatto subito il giro della città. Era un professionista molto stimato a Caltanissetta, San Cataldo, città dove lavorava, e Sommatino sua città di origine. Molto conosciuto e apprezzato dai colleghi di banca e dai clienti. Gli amici lo ricordano come una persona affabile e perbene. (foto da Linkedin)



