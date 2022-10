Caltanissetta. Fugge all'alt polizia in via Costa e si schianta contro rotatoria, poi prosegue a piedi: 26enne denunciato

Al fuggiasco, gravato da numerosi precendenti giudiziari, oltre alla denuncia penale gli agenti hanno contestato nove sanzioni al codice della strada

Redazione

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura un ventiseienne per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane mercoledì sera, a bordo di uno scooter, privo di casco, è stato notato dagli agenti mentre percorreva ad alta velocità via Costa. Lo stesso, ignorando l’alt polizia intimatogli dai poliziotti, si è dato a precipitosa fuga creando pericolo per la circolazione stradale. La folle corsa si è fermata nella rotatoria di Via Costa dove il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del mezzo impattando contro di essa e continuando la fuga a piedi fino a quando è stato bloccato dai poliziotti. Al fuggiasco, gravato da numerosi precendenti giudiziari, oltre alla denuncia penale gli agenti hanno contestato nove sanzioni al codice della strada poiché privo di patente di guida, di copertura assicurativa, mancata revisione del mezzo, guida pericolosa, mancato uso del casco ed altro.



