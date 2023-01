Politica 985

Caltanissetta. Frattura tra i 5 Stelle, i consiglieri Schirmenti e Matta attaccano: "Assesori Giammusso e Caracausi inadeguati"

I due congilieri comunali intervengono sul resoconto degli eventi natalizi "dovuto alla evidente improvvisazione"

Redazione

Giovedi 12 Gennaio sono stati convocati, alle 9.30, in V Commissione Consiliare gli Assessori Grazia Giammusso e Fabio Caracausi in merito al resoconto degli eventi natalizi, dovuto alla evidente improvvisazione e alla mancanza di capacità organizzativa. A nostro avviso sono stati irrispettosi verso tutti i consiglieri presenti e verso la Commissione che ricordo essere un’Istituzione: hanno portato 40 minuti di ritardo (senza avvisare) e sollecitavano spesso la chiusura poiché avevano altri impegni, non hanno portato nulla che potesse dimostrare il lavoro svolto (una delibera, una fattura, un preventivo, una mail, etc…). La convocazione degli Assessori si e' svolta tra un "non ricordo", "non so" , "chiedete agli uffici" , “guardate sul sito”.,

Il loro comportamento ha infastidito i presenti creando attimi di scontro durante l’audizione, enfatizzando il loro fastidio alle domande poste. Gli stessi assessori si ritengono soddisfatti degli obiettivi raggiunti , evidenziando la soddisfazione dei commercianti che hanno utilizzato le “casette”. Non dimentichiamo una lunga sfilza di INsuccessi dei due delegati tra cui ricordiamo la piscina, la fiera nel fango, il video di io compro nisseno costato 12mila euro, rilancio economico mai avvenuto, eventi e concerti inesistenti, ritardo apertura Tomaselli e promesse non mantenute, Settimana Santa, esigenze commercianti mai ascoltate, assenza di totale promozione turistica del territorio, etc… In questi tre anni avremmo potuto fare tanto per Caltanissetta se solo il Sindaco ci avesse ascoltato e avesse ascoltato tutte quelle persone che hanno chiesto le sostituzioni dei due Assessori, troppo spesso criticati… siamo stati sempre inascoltati, il risultato e' evidente a tutti.

Gli obiettivi del programma che si sarebbero dovuti raggiungere sono molto lontani e infatti, giusto oggi abbiamo firmato una richiesta di Consiglio Comunale monotematico, per portare a conoscenza della popolazione la tematica che riguarda gli eventi natalizi, firmata dalla maggior parte dei consiglieri comunali.

I consiglieri

Marco Matta e Nina Schirmenti



