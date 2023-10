Politica 386

Caltanissetta, Fratelli d'Italia inizia a stilare il programma elettorale per le Amministrative 2024

Una piattaforma programmatica da presentare agli eventuali alleati

Redazione

Fratelli d’Italia a Caltanissetta si prepara a lavorare sul programma elettorale e sulle iniziative politiche atte a fare conoscere alla cittadinanza la posizione politica di Fratelli d’Italia e le proposte per governare Caltanissetta. Il coordinatore cittadino, Vincenzo Lo Muto, sottolinea il ruolo centrale che la sede del partito avrà nei prossimi mesi. Uno spazio fisico di confronto per tutti coloro che si identificano con una visione concreta della politica attraverso la partecipazione agli incontri e alle iniziative che verranno poste in essere.

La decisione di accelerare in vista del rinnovo delle cariche istituzionali comunali è scaturita dopo un incontro con gli iscritti e simpatizzanti al circolo territoriale di Fratelli d’Italia, guidati dal coordinatore cittadino Vincenzo Lo Muto, dai consiglieri comunali Petrantoni e Bruzzaniti e dai dirigenti Antonella Tumminelli e Loredana Faraone per iniziare a definire un calendario di attività politiche e programmatiche che porteranno Fratelli d’Italia a sviluppare il proprio programma elettorale, anche in vista delle successive riunioni di coalizioni.

Il confronto tra i partecipanti ha permesso di analizzare le diverse e ataviche criticità che investono Caltanissetta, pensando ad una politica pragmatica nel risolvere le ordinarie carenze della macchina amministrativa e che, nel medio e lungo periodo, programmi radicali ed incisivi interventi in ambito economico e lavorativo, indispensabili ad arrestare la fuga di giovani e di interi nuclei familiari. Il partito, che in provincia e nel capoluogo ha avuto un incremento nei tesseramenti nei primi nove mesi di quest’anno e che si prepara anche ad una stagione congressuale, ha la consapevolezza di avere una importante responsabilità nella programmazione politica del territorio. La presenza dell’on. Giuseppe Catania in ambito regionale e di validi e seri interlocutori a livello nazionale, è il presupposto che permette al circolo nisseno di Fratelli d’Italia di poter garantire la realizzazione di un programma elettorale affidabile ed efficace.



© Riproduzione riservata

