Caltanissetta, Francesco Paolo Manzella è il nuovo primario di Otorinolaringoiatria del Sant'Elia

È stato dirigente medico fino al 2002 presso il P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani e dal 2002 ad oggi presso l’ARNAS Civico di Palermo

Redazione

25 Febbraio 2021 21:48

Francesco Paolo Manzella è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Sant’Elia. Questo pomeriggio è stato firmato dal direttore generale Alessandro Caltagirone il contratto per il conferimento dell’incarico.

Il dott. Manzella, classe 61, si è laureato nell’anno '87 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo ed ha conseguito la Specializzazione in Otorinolaringoiatria nell’anno ’92 presso l’Università degli Studi di Catania.

È stato dirigente medico fino al 2002 presso il P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani e dal 2002 ad oggi presso l’ARNAS Civico di Palermo, anche con funzione di vice-primario.

«Continua l’attività amministrativa indispensabile per il conferimento di incarichi di responsabilità, finalizzata a consolidare l’assetto organizzativo dell’ASP di Caltanissetta. Il conferimento dell’incarico al dott. Manzella è un ulteriore tassello che conferma tale percorso- afferma il manager Alessandro Caltagirone – Le aziende sanitarie hanno necessità di un assetto organizzativo fatto di centri di responsabilità che lavorino in sinergia tra loro e con il management aziendale per il raggiungimento di sempre maggiori risultati in campo sanitario e di assistenza ai pazienti».

Il manager dell’ASP aggiunge: «Sono molto contento che, in un periodo di emergenza pandemica, siamo riusciti a definire anche questo procedimento conferendo al dott. Manzella l’incarico di direttore della UOC di Otorinolaringoiatria, essendo, lo stesso, risultato il miglior candidato tra i partecipanti alla selezione. Sono sicuro di avere implementato l’organizzazione sanitaria con un validissimo professionista a cui auguro un florido periodo quinquennale pieno di soddisfazioni professionali a servizio di tutta l’utenza provinciale ed extra-provinciale».

