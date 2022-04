Politica 376

Caltanissetta, Lapaglia nominato coordinatore cittadino dei giovani di Noi con l'Italia

Sono tante le iniziative già pianificate da Noi Con L’Italia verso la realtà giovanile

Redazione

Su indicazione del Segretario Regionale Massimo Dell’Utri, congiuntamente al Coordinamento provinciale di Caltanissetta (nelle persone di Angelo Fasulo e Alfredo Fiaccabrino) e al Coordinamento cittadino guidato da Salvatore Saia, è stato nominato Coordinatore cittadino giovani di Noi Con L’Italia-Cantiere Popolare per la città di Caltanissetta, Francesco Lapaglia.

Prosegue così l’organizzazione interna di Noi Con L’Italia-Cantiere Popolare, con l’intento prioritario di sviluppare e radicare, con una visione prospettica, la presenza giovanile del partito nel territorio. Tante sono le iniziative già pianificate dal Partito Noi Con L’Italia-Cantiere Popolare verso la realtà giovanile ma anche già messe in atto: una fra tutte la recente partecipazione dello stesso Francesco Lapaglia alla scuola di formazione politica “Costruiamo il Futuro”, organizzata dal Presidente Maurizio Lupi e tenutasi a Milano lo scorso fine settimana. Entusiasti di come questo vento di freschezza possa giovare al partito, auguriamo così un buon lavoro a Francesco Lapaglia, certi che la partecipazione dei giovani alla vita politica quotidiana sia un elemento fondamentale con cui potersi confrontare.



