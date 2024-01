Cronaca 1603

Caltanissetta. Foto osé sui social con una prostituta, ma la ex lo denuncia perché le somiglia

Lui giura che si tratterebbe di una prostituta, incontrata per caso e con la quale avrebbe vissuto momenti intimi

Redazione

(Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia) Quella foto osé postata su un notissimo social somiglierebbe maledettamente alla sua ex fidanzata. Non sarebbe lei, ma le assomiglierebbe tantissimo. Quasi due gocce d’acqua. Ma quella ritratta in quello scatto non esattamente innocente e pubblicato in rete, scatenando l’ira della sua ex, sarebbe invece una prostituta in atteggiamenti intimi con lui. Questa, almeno, è la tesi a discolpa. Peccato per l’uomo che la sua ex fidanzata non abbia creduto che si fosse trattato solo di una incredibile somiglianza. No, l’avrebbe piuttosto interpretata come una sorta di dispetto.

Così la sua ex ha finito per trascinarlo nei guai. Sì, perché lo ha denunciato per diffamazione. Sicura, a suo dire, che quella ritratta in quella fotografia pubblicata sul notissimo social network, sarebbe stata lei. Ma lui, un trentenne di Bompensiere (assistito dall’avvocato Vincenzo Vitello) giura che quella donna altro non sarebbe che una prostituta, incontrata per caso e con la quella avrebbe vissuto momenti intimi. E avrebbe poi deciso di postare qualche foto di lei. Uno sfizio che potrebbe costargli caro. Peraltro, sullo sfondo, vi sarebbe anche un precedente procedimento di stalking a suo carico, ma poi sarebbe stato prosciolto perché la sua ex fidanzata ha rimesso la querela, così da far cadere quell’accusa.

Una storia singolare, quella che vede al centro il trentenne, ma non la sola che lo ha visto protagonista. Si, perché v’è un’altra vicenda altrettanto curiosa che lo ha interessato. Già perché il suo desiderio sarebbe stato diventare un attore del porno. Ma quel suo sogno, fallito miseramente, oltre al danno la beffa, poi gli ha procurato guai grossi con la giustizia. Fino a farsi denunciare per abusi sessuali. Perché nel viaggio di ritorno, sul pullman, prima avrebbe palpeggiato una ragazza e poi si sarebbe lasciato andare ad atti di piacere. Fin quando la polizia lo ha trasferito in commissariato. E, adesso questa nuova tegola, legata alla foto della discordia.



