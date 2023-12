Politica 314

Caltanissetta, Forza Italia stringe i tempi per il candidato a sindaco: arriva Schifani

Doppio appuntamento sabato per il presidente della Regione: di mattina l'incontro al consorzio universitario, il pomeriggio con i forzisti

Redazione

14 Dicembre 2023 17:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-forza-italia-stringe-i-tempi-per-il-candidato-a-sindaco-arriva-schifani Copia Link Condividi Notizia

Stringono i tempi per le candidature delle Amministrative 2024 a Caltanissetta. Mentre c’è già chi ha presentato il proprio simbolo, come Giovanna Candura, o ha organizzato la convention come nel caso di Salvatore Licata di Orgoglio nisseno. Forza Italia, invece, vuole essere protagonista della tornata elettorale con un candidato a sindaco tesserato al partito.

Una scelta che sta a cuore a Michele Mancuso, il deputato più votato lo scorso anno all’Ars in provincia di Caltanissetta. Così con la benedizione del Presidente della Regione Renato Schifani, il deputato nisseno intende avere il via libera definitivo per trovare la quadra sul nominativo da presentare in primavera agli elettori. In questa strategia politica da portare avanti sabato, alle 16,30, il presidente della Regione sarà presente all’hotel San Michele per incontrare gli esponenti di Forza Italia. Una visita alla quale prenderanno parte il coordinatore regionale Marcello Caruso e il deputato nisseno Mancuso.

Prima di incontrare i tesserati Schifani alle 10,30 sarà con il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri nella sede del Consorzio universitario presieduto da Walter Tesauro. Poi la pausa pranzo durante la quale il patto politico del centrodestra dovrebbe essere sancito.



Stringono i tempi per le candidature delle Amministrative 2024 a Caltanissetta. Mentre c'è già chi ha presentato il proprio simbolo, come Giovanna Candura, o ha organizzato la convention come nel caso di Salvatore Licata di Orgoglio nisseno. Forza Italia, invece, vuole essere protagonista della tornata elettorale con un candidato a sindaco tesserato al partito. Una scelta che sta a cuore a Michele Mancuso, il deputato più votato lo scorso anno all'Ars in provincia di Caltanissetta. Così con la benedizione del Presidente della Regione Renato Schifani, il deputato nisseno intende avere il via libera definitivo per trovare la quadra sul nominativo da presentare in primavera agli elettori. In questa strategia politica da portare avanti sabato, alle 16,30, il presidente della Regione sarà presente all'hotel San Michele per incontrare gli esponenti di Forza Italia. Una visita alla quale prenderanno parte il coordinatore regionale Marcello Caruso e il deputato nisseno Mancuso. Prima di incontrare i tesserati Schifani alle 10,30 sarà con il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri nella sede del Consorzio universitario presieduto da Walter Tesauro. Poi la pausa pranzo durante la quale il patto politico del centrodestra dovrebbe essere sancito.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare