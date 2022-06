Attualita 204

Caltanissetta, Fondazione Scuola Forense: Boris Pastorello confermato presidente, direttore Renata Accardi

Tra gli argomenti in discussione l’obbligatorietà della Scuola Forense per tutti gli iscritti al registro dei praticanti Avvocati dall'1 aprile 2022

Redazione

In data odierna si è riunito, dopo la fine del periodo pandemico, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Scuola Forense Nissena “Giuseppe Alessi” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Dopo la riconferma dei componenti, operata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, del Consiglio di Amministrazione nelle persone degli Avvocati Marilia Turco, Angela Tirrito, Rossana Lomonaco, Sandra Lupo, Raffaele Palermo, Walter Tesauro, Sergio Iacona, Dario Giambarresi e Boris Pastorello, il Consiglio ha, all’unanimità, confermato come Presidente della Scuola Forense l’Avv. Boris Pastorello e, come Direttore della Scuola Forense, l’Avv. Renata Accardi. Tra gli argomenti in discussione l’obbligatorietà della Scuola Forense per tutti gli iscritti al registro dei praticanti Avvocati dall’1/4/2022 e la disciplina dei tre semestri obbligatori, degli esami intermedi, necessari per conseguire la certificazione di compiuta pratica.



