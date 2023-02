Cronaca 1446

Caltanissetta. Folla ai funerali di Pippo Grosso, padre Alessandro: "Ha dato voce a chi non ha voce"

Nella sua omelia il parroco ha voluto ricordare anche Lino Lacagnina, morto a poche ore di distanza dal collega e amico

Rita Cinardi

Folla ieri pomeriggio in Cattedrale dove tantissimi hanno voluto dare l'ultimo addio a Pippo Grosso, il giornalista fondatore di Radio CL1. A celebrare la messa Padre Alessandro Giambra che nella sua omelia ha voluto ricordare anche Lino Lacagnina, anche lui giornalista, morto a poche ore di distanza dal collega e amico. "In una società come la nostra - ha detto padre Alessandro - fatta di lagna, di gente appiattita, Pippo si è contraddistitno per la sua serietà e caparbietà. La sua voce è entrata nelle nostre case con radio cl1 e oggi quelle finestre chiuse, del suo studio, quando sono passato dal corso, mi hanno procurato una ferita. Pippo ha saputo lavorare insieme agli altri, invitando tantissime persone, per farle parlare, per ascoltarle, per dare voce a chi non ha voce. Ieri siamo stati colpiti anche dalla notizia della morte di Lino. Entrambi gentili, corretti, garbati, eleganti come pochi".



