Caltanissetta, firmato protocollo d'intesa tra Ascom Sicilia e Fe.m.a.p

La sinergia tra le due realtà potrà favorire importanti occasioni di divulgazione, confronto, sviluppo e approfondimento

Redazione

Si è svolto presso la sede dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, sita in via L. Da Vinci, l’incontro con la Federazione Mediatori e Agenti Professionisti della Regione Sicilia (FE.M.A.P) per la firma del protocollo d’intesa tra Ascom Sicilia e FE.M.A.P Sicilia. All’incontro, oltre al presidente regionale Ascom Sicilia Francesco Trainito e la presidente di FE.M.A.P. Sicilia Maria Concetta Palermo, erano presenti: la portavoce di Ascom Sicilia Caltanissetta, Laura Ginevra, i componenti del coordinamento Ascom Sicilia Caltanissetta, Michael Gabriel Miccichè e Loredana Dell'Aira, ed il vice presidente FE.M.A.P Giuseppe Di Vita. Con la firma del protocollo FE.M.A.P ha aderito all’Ascom Sicilia. La sinergia tra le due realtà potrà favorire importanti occasioni di divulgazione, confronto, sviluppo e approfondimento per le due realtà.

Il presidente Francesco Trainito dà il benvenuto agli associati di FE.M.A.P e ritiene che, l’adesione di FE.M.A.P Sicilia all’Ascom Sicilia, sia un passaggio importante per entrambe le strutture e conferma la crescita di Ascom Sicilia che, in appena un anno, ha raggiunto importanti risultati, confermati dal numero sempre in crescita degli associati, offrendo una gamma completa di servizi e impegnandosi sui problemi delle imprese e del territorio attraverso la tutela sindacale. La presidente Maria Concetta Palermo si ritiene soddisfatta dalla firma dell’accordo per la crescita della Federazione che ha già previsto una serie di attività da mettere a disposizione degli associati.



