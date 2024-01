Attualita 2441

Caltanissetta, fiocco azzurro al Sant'Elia: Antonio Mirisola è il primo nato del 2024

Il papà, vice brigadiere dei carabinieri, e la mamma, commessa, sono di San Cataldo

Rita Cinardi

Antonio Mirisola è il primo bimbo nato a Caltanissetta del 2024. Il piccolo, che pesa 3,450 chilogrammi, è nato con parto naturale e sta bene. Così come la sua mamma, Katia Maira che ha dato alla luce il suo secondogenito. Antonio, infatti, ha già una sorellina di 3 anni, Giulia, che lo attende a casa insieme al papà, il vice brigadiere dei carabinieri Angelo Mirisola. La famiglia del piccolo Antonio è di San Cataldo. Grande festa anche per i nonni Rosa Maria, Filippo, Patrizia e Antonio che aspettavano il bimbo per domani e invece Antonio ha avuto fretta di nascere e oggi è venuto al mondo alle 14.50. In sala parto, con Katia e il suo piccolo, la ginecologa Adriana Scozzaro, la primaria di pediatria Maria Concetta Vitaliti, l'ostetrico Biagio La Paglia, gli infermieri Giuseppe Gattuso e Gabriella Marchese e l'oss Miriam La Ferla. Un parto perfettamente riuscito che ha portato gioia nel reparto. L'ultimo bimbo infatti era nato il 30 dicembre. Poi nessun parto né l'ultimo e né il primo dell'anno. Antonio, con la sua testa piena di capelli le sue gote rosse, e il suo faccino delicato, per un pomeriggio è stato l'attrazione del reparto.



