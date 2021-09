Cronaca 1422

Caltanissetta, fiamme a ridosso del quartiere San Francesco: a fuoco tetti di due abitazioni

Poliziotti e vigili del fuoco hanno aiutato ad uscire dalle loro abitazioni diverse persone tra cui diversi anziani

Rita Cinardi

17 Settembre 2021 19:30

Da diverse ore i vigili del fuoco e gli uomini del corpo forestale stanno tentando di spegnere un vasto incendio a ridosso del quartiere san Francesco a Caltanissetta. Le fiamme, difficili da spegnere visto che interessano una vallata non raggiungibile con i mezzi da terra, hanno raggiunto le case insinuandosi tra le strette viuzze del quartiere. A fuoco la tettoia in legno di un terrazzo e una catasta di legno che si trovava sul terrazzo di un’altra abitazione.

Poliziotti e vigili del fuoco hanno aiutato ad uscire dalle loro abitazioni diverse persone tra cui diversi anziani spaventati dal volo dei mezzi aerei che planavano vicini alle abitazioni. Nessuno comunque è rimasto ferito. Probabilmente il rogo è stato causato da qualcuno che stava bruciando fili di rame. Ipotesi che dovrà essere confermata dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e un canadair. Stanno operando da terra due squadre del corpo forestale due squadre dei vigili del fuoco. Questi ultimi stanno tentando a piedi di raggiungere la zona più impervia per spegnere i focolai ancora accesi.



