Caltanissetta, festival del jazz al centro Abbate: sul palco si esibiscono le Glorius4

Quarto concerto con le "Glorius4" Lunedì 30 Agosto alle ore 21:30 nel cortile del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate a Caltanissetta, del festival "The Heart of Sicily - I Sapori del Jazz", organizzato dall'associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell'associazione culturale Musicarte. Una meravigliosa storia di musica e d'amicizia, d'incontri e innamoramenti musicali quella dell'ensemble vocale al femminile messinese Glorius4. Cantanti e musiciste, Agnese Carrubba, Federica D'Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi spaziano dal jazz al pop, un connubio di eleganza e creatività di gesti e note che confluiscono in brani da loro rielaborati in versioni innovative, spesso "a cappella", oppure accompagnate da pianoforte e percussioni. Partite da Messina, dalla scuola di musica Progetto Suono, le Glorius4 hanno intrapreso un viaggio che le ha portate su palchi prestigiosi italiani ed internazionali e ieri sera per loro anche l'emozione di approdare al programma di culto di La7 "Propaganda Live". E, sulla notizia delle origini messinesi della nuova Firts Lady Jill Biden, il programma di Zoro ha mandato in onda una "siculocompilation" delle più conosciute canzoni siciliane modulate dalle voci magiche delle quattro cantanti. Con l'impasto vocale e l'ironia che sono il marchio di fabbrica delle Glorius4. Quattro donne e una perfetta alchimia, fatta di talento e studio, ognuna con le proprie peculiarità vocali e musicali: Cecilia (che è anche una bravissima attrice) è l'anima sognante, Mariachiara è la giocherellona che però ha i suoi picchi di grande serietà, poi Agnese, la pragmatica, e Federica, la guerriera. Per loro un secondo posto al Lucca Jazz Donna nel 2014, la partecipazione al Tim Torneo Internazionale di Musica a Torino, il Primo Premio e il Premio d'Onore al Concours International Léopold Bellan a Parigi nel 2017 e nel 2018 l'onore di rappresentare l'Italia alla 19th OSAKA International Music Competition'18. In mezzo innumerevoli collaborazioni, performance su palchi prestigiosi e la realizzazione del disco "Play", con la produzione artistica di Tony Canto, il featuring di Ernesttíco alle percussioni e di Esteban Alvarez, pianista costaricense. Progetti e incontri musicali che neppure il lockdown ha potuto arrestare, le Glorius4 infatti hanno continuato a viaggiare con la musica e a condividere emozioni col pubblico. L'ingresso al concerto è gratuito e con il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti, con esibizione del green pass e registrazione delle generalità degli spettatori. E' preferibile prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302