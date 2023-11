Attualita 304

Caltanissetta, festeggiamenti al Risiko club per il secondo posto a livello nazionale

Nel 4° turno del 10° torneo Carapezza con 3 vittorie su 4 partite sinora giocate consolida la prima posizione

Redazione

17 Novembre 2023 17:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-festeggiamenti-al-risiko-club-per-il-secondo-posto-a-livello-nazionale Copia Link Condividi Notizia

Grandi festeggiamenti del Risiko Club Ufficiale di Risiko presso la sua sede istituzionale di Eclettica Street Factory di via Rochester per il prestigioso secondo posto conquistato al Campionato Nazionale a Squadre svoltosi a Roma l’11 e il 12 novembre. Tutti gli iscritti e simpatizzanti hanno festeggiato l’importante risultato prima dell’inizio del 4° turno del 10° torneo che vedeva la partecipazione di 24 concorrenti divisi in sei tavoli.

Alla conclusione del turno di gioco la classifica parziale vede in testa Manuel Carapezza ( 587,16 pt) con 3 vittorie su 4 partite sinora giocate che consolida la sua prima posizione. A seguire Andrea Kiswarday ( 479,29 pt), Aurelio Mazzè (468,33 pt) e Alberto Presti (464,12 pt). A seguire tutti gli altri per la conquista di una posizione utile per accedere alle semifinali. Il 5° e prossimo turno si giocherà giovedì 23 novembre.



Grandi festeggiamenti del Risiko Club Ufficiale di Risiko presso la sua sede istituzionale di Eclettica Street Factory di via Rochester per il prestigioso secondo posto conquistato al Campionato Nazionale a Squadre svoltosi a Roma l'11 e il 12 novembre. Tutti gli iscritti e simpatizzanti hanno festeggiato l'importante risultato prima dell'inizio del 4° turno del 10° torneo che vedeva la partecipazione di 24 concorrenti divisi in sei tavoli. Alla conclusione del turno di gioco la classifica parziale vede in testa Manuel Carapezza ( 587,16 pt) con 3 vittorie su 4 partite sinora giocate che consolida la sua prima posizione. A seguire Andrea Kiswarday ( 479,29 pt), Aurelio Mazzè (468,33 pt) e Alberto Presti (464,12 pt). A seguire tutti gli altri per la conquista di una posizione utile per accedere alle semifinali. Il 5° e prossimo turno si giocherà giovedì 23 novembre.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare