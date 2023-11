Attualita 588

Caltanissetta festeggia la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nel corso della cerimonia il Prefetto Chiara Armenia ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

Redazione

Si è svolta nella mattinata di oggi 4 novembre, presso il Monumento dei caduti di Viale Regina Margherita, la cerimonia ufficiale per celebrare la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. L’odierna manifestazione, tesa a ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per i principi democratici e a rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e agli uomini delle forze armate che ogni giorno operano a servizio del bene comune, si è svolta alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari.

Nel corso della cerimonia il Prefetto Chiara Armenia ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguito dalla lettura, da parte del Comandante provinciale dei Carabinieri, del messaggio formulato per la ricorrenza dal Ministro della Difesa. Alle 17 di oggi pomeriggio si terrà la cerimonia dell’ammaina bandiera.



