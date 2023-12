Eventi 305

Caltanissetta, festa di natale al centro di riabilitazione "Nuova Luce"

Per i bimbi bolle di sapone, zucchero filato, regali e animazione

Redazione

21 Dicembre 2023 07:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-festa-di-natale-al-centro-di-riabilitazione-nuova-luce Copia Link Condividi Notizia

Festa di Natale ieri pomeriggio al centro di riabilitazione Nuova Luce di via Pietro Leone, organizzata dalla Direzione della struttura, Dott.ssa Cettina Bellia, Dott.ssa Dalila Riggi, e dal presidente Mario Riggi. All'evento, che ha riscosso un enorme successo tra gli utenti del centro, grandi e piccini, nonché tra i loro familiari, hanno partecipato tutti gli operatori della riabilitazione: logopedisti, neuropsicomotricisti e fisioterapisti, la psicologa e l'assistente sociale, il personale amministrativo e sociosanitario. La squadra di animazione di Veruska, composta da Babbo Natale, elfi ed animatori vari, ha reso il pomeriggio indimenticabile per tutti i piccoli assistiti che ogni giorni varcano la soglia della struttura riabilitativa. Non sono mancate bolle di sapone, zucchero filato, regalini, dolciumi, e naturalmente, un bel catering conclusivo. Balli e danze si sono susseguite per tutto il pomeriggio, complice la bella giornata, con tanto di Dj e luci psichedeliche.



Festa di Natale ieri pomeriggio al centro di riabilitazione Nuova Luce di via Pietro Leone, organizzata dalla Direzione della struttura, Dott.ssa Cettina Bellia, Dott.ssa Dalila Riggi, e dal presidente Mario Riggi. All'evento, che ha riscosso un enorme successo tra gli utenti del centro, grandi e piccini, nonché tra i loro familiari, hanno partecipato tutti gli operatori della riabilitazione: logopedisti, neuropsicomotricisti e fisioterapisti, la psicologa e l'assistente sociale, il personale amministrativo e sociosanitario. La squadra di animazione di Veruska, composta da Babbo Natale, elfi ed animatori vari, ha reso il pomeriggio indimenticabile per tutti i piccoli assistiti che ogni giorni varcano la soglia della struttura riabilitativa. Non sono mancate bolle di sapone, zucchero filato, regalini, dolciumi, e naturalmente, un bel catering conclusivo. Balli e danze si sono susseguite per tutto il pomeriggio, complice la bella giornata, con tanto di Dj e luci psichedeliche.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare