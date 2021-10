Eventi 80

Caltanissetta, festa dello sport nello storico quartiere "San Francesco-Stazzone"

Mira a promuovere il senso di appartenenza dei cittadini al territorio anche attraverso la riscoperta delle relazioni sociali

Redazione

15 Ottobre 2021 14:54

Prenderà il via oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15:00 e sino alle 18:0 nel parcheggio di Viale Amedeo (Traversa Via Piccola Conceria), la “Festa dello Sport di Quartiere - Basket 2021” organizzata dalla Cooperativa Sociale FEEDBACK, rappresentata dal Presidente Salvatore Falzone, nell’ambito delle proposte progettuali finanziate dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta in relazione alla lodevole iniziativa dei “Quartieri in Festa”.

La Festa dello Sport di Quartiere vuole rappresentare la giusta continuità delle attività promosse dal Comitato di Quartiere “San Francesco / Stazzone” sin dalla sua costituzione, volte a promuovere il senso di appartenenza dei cittadini al territorio anche attraverso la riscoperta delle relazioni sociali, prestando particolare attenzione soprattutto ai bambini ed agli adolescenti, come affermato in diverse occasioni dal Presidente del Comitato Marcello Bellomo e dal Segretario William Di Noto.

L’attività prevista dalla Festa dello Sport è quella del mini-basket, rivolta a giovani da otto a dodici anni, e sarà realizzata in stretta collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica INVICTA 93cento, rappresentata dal Presidente Concetto La Malfa, con l’obiettivo di avviare all’attività sportiva anche all’aperto l’utenza del Quartiere, in un momento storico e sociale di particolare condizionamento sanitario legato alla pandemia da Covid-19.

Il Dirigente Sportivo dell’ASD INVICTA Ignazio La Bua, con la collaborazione qualificata degli Istruttori Sonia Gambino, Alessandro La Malfa, Gaetano Terrana e molti altri Soci e Dirigenti dell’Associazione sportiva, accompagneranno per due interi week-end i bambini ed i ragazzi del Quartiere, insegnando loro i fondamentali e le regole del gioco del mini-basket, attraverso allenamenti di base e giochi adatti all’utenza.

La Festa dello Sport di Quartiere si svolgerà, con la collaborazione organizzativa dei partner tecnici Cooperativa Sociale Iopervoiperio e dell’Ente di Formazione Professionale C.I.R.P.E. – Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica, presso il parcheggio di Viale Amedeo anche nella giornata di domenica 17 Ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La prossima settimana, nelle date di sabato 23 Ottobre (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) e di domenica 24 Ottobre (dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00), la Festa dello Sport di Quartiere sarà organizzata presso la Villa Amedeo di Caltanissetta, attraverso l’allestimento di due distinti campi da gioco. Sempre nella giornata di domenica 24 Ottobre, si terrà a seguire un evento sportivo amichevole tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica INVICTA 93cento ed il partner tecnico CUSM, rappresentato dal Dirigente Sportivo Aurelio Armatore; a questo evento conclusivo, sono stati invitati a partecipare anche Squadre dilettantistiche di basket provenienti da altre Città, giovani Cittadini diversamente abili con la voglia di fare sport e vecchie glorie dello sport nisseno, con la speranza di realizzare un’iniziativa che abbia carattere sportivo, sociale ed intergenerazionale che si concluderà con una premiazione finale per tutti i partecipanti.

A conclusione delle manifestazioni programmate in occasione della Festa dello Sport di Quartiere ed allo scopo di valorizzare ulteriormente il territorio del Quartiere della Città “San Francesco/Stazzone” e di dare sostenibilità futura all’iniziativa, saranno donati due canestri da posizionarsi all’interno delle aree gioco del parcheggio e della Villa “Amedeo”, da mettere a disposizione dei ragazzi del Quartiere e dell’intera Cittadinanza nissena.



