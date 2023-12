Attualita 77

Caltanissetta, festa delle matricole per i futuri educatori professionali studenti del corso di laurea triennale a Casa Rosetta

La cerimonia lunedì nei locali del Palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe

Redazione

Lunedì 4 dicembre nei locali del Palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe, sede del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, si terrà la festa delle matricole degli studenti dell’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione “Don Vincenzo Sorce” di Casa Rosetta.

L’Istituto è una delle strutture di Casa Rosetta e in affiliazione con la Pontificia Auxilium tiene qui due corsi di laurea triennale che preparano educatori professionali per i servizi sociali e sociosanitari ed educatori per i servizi per l’infanzia. Sono competenze collegate con il grande bisogno che c’è già di infrastrutture sociali, e che crescerà sempre di più in una prospettiva di ulteriore impoverimento e invecchiamento demografico di questa parte della Sicilia. La festa della matricola di lunedì sarà curata dai futuri educatori, studenti del secondo e terzo anno, e vuole essere prima di tutto un’occasione per sottolineare il legame di appartenenza che anima la comunità studentesca dell’Istituto. Sono previsti momenti di animazione e condivisione di esperienze.



