Caltanissetta, festa della Liberazione: cerimonia davanti al Monumento dei Caduti

Il prefetto ha poi consegnato le Medaglie d'onore agli eredi di due cittadini della provincia di Caltanissetta

25 Aprile 2021 11:44

Oggi, in occasione della ricorrenza del 76° anniversario della Festa della liberazione, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Baldassare Daidone, del Sindaco della Città di Caltanissetta e del Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani di Caltanissetta, nel corso di una breve e contenuta cerimonia tenutasi nel rigido rispetto delle disposizioni anti Covid-19, si è svolta la tradizionale deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita.

A seguire, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto, alla presenza dei Sindaci di Niscemi e di Butera e del Presidente dell’ANPI, ha consegnato le Medaglie d’onore in favore dei deportati e internati, conferite dal Presidente della Repubblica agli eredi di due cittadini di questa provincia. Tra gli insigniti iFrancesco Buccheri di Niscemi imprigionato dai nazisti il 12 settembre del 1943 e poi internato e sottoposto al lavoro coatto fino alla sua liberazione l’8 maggio 1945 da parte delle truppe alleate. L’altra medaglia è stata conferita in memoria di Carmelo Di Tavi catturato dalle truppe tedesche il 19 settembre del 1943 e successivamente deportato in Germania fino alla sua liberazione il 15 aprile 1945.

Nel celebrare il sacrificio di questi valorosi cittadini della comunità nissena, il Prefetto ha ricordato che tutti, non solo oggi in occasione di questa ricorrenza ma ogni giorno, siamo chiamati a preservare e rinsaldare quei valori per cui gli odierni insigniti si sono battuti, nei gesti quotidiani, nelle piccole attenzioni, senza lasciarsi andare all’indifferenza o all’egoismo, condannando la violenza, la prevaricazione e ogni forma di discriminazione



