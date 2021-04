Cronaca 16908

Caltanissetta, fermato a un posto di blocco dai carabinieri giovane accusa malore e muore

Il giovane, che stava viaggiando con tre amici, dopo pochi minuti è diventato cianotico. Quando è arrivato in ospedale il cuore aveva già cessato di battere

Rita Cinardi

03 Aprile 2021 19:39

Fermato ad un posto di blocco giovane di 28 anni accusa un malore e muore poco dopo. E' successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30 sulla Ss626. Il giovane nisseno, Gaetano Ferrara, viaggiava a bordo di un'auto insieme a due amici quando sono stati fermati dai carabinieri che in quel momento stavano effettuando controlli del territorio. Poco dopo il giovane ha accusato un malore. I militari dell'Arma hanno contattato il 118 giunto poco dopo sul posto. Quando i sanitari sono arrivati il giovane era già cianotico. Gli operatori hanno tentato di rianimarlo sul posto e dopodiché lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è giunto già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato nuovamente la rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti sarebbero state trovate tracce di sostanza stupefacente nel sangue. La salma è stata posta sotto sequestro.



