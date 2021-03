Politica 520

Caltanissetta, Federica Milano nuova coordinatrice di Azzurro donna. Mancuso (FI): "Scelta meritevole"

Soddisfazione per la scelta fatta è stata espressa anche dalla Coordinatrice regionale di Azzurro donna, Maria Antonietta Testone, e da quella provinciale Nadia Gnoffo

Redazione

27 Marzo 2021 12:20

Alla presenza della coordinatrice provinciale, Nadia Gnoffo e del coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Mancuso, è stata ufficializzata oggi la nomina di Federica Milano come nuova coordinatrice di Azzurro donna a Caltanissetta. "Una scelta che condivido appieno, sia per la caratura professionale che morale di Federica. Le auguro buon lavoro, nella consapevolezza che saprà svolgerlo al meglio, sostenendo e promuovendo in politica come nella società civile una prerogativa del partito: la promozione delle pari opportunità, in ogni ambito sociale". Così afferma in una nota il deputato Regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

Soddisfazione per la scelta fatta anche dalla Coordinatrice regionale di Azzurro donna, Maria Antonietta Testone, e quella provinciale Nadia Gnoffo, le quali identificato in Federica Milano "la persona più idonea per rilanciare il movimento anche nel capoluogo nisseno. A lei i nostri auguri per la costruzione di un percorso virtuoso".



