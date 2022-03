Cronaca 1834

Caltanissetta, falso allarme bomba: evacuati gli studenti di due scuole

Adesso bisognerà capire da dove è arrivata la mail e chi è il responsabile del procurato allarme

Rita Cinardi

Falso allarme bomba questa mattina all'Istituto Tecnico Commerciale "Mario Rapisardi" di Caltanissetta. A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la dirigente scolastica dopo che, alla mail della segreteria della scuola, era arrivata una segnalazione per un sospetto pacco bomba all'interno dell'istituto. I militari dell'Arma a quel punto hanno fatto evacuare gli studenti e il personale dell'Istituto Commerciale ma anche del vicino Istituto Professionale di via Cairoli. Una volta accertato che si trattava di un falso allarme personale e studenti sono tornati all'interno delle rispettive aule. Adesso bisognerà capire da dove è arrivata la mail e chi è il responsabile del procurato allarme. Ieri era accaduta la stessa cosa in una scuola di Napoli.



