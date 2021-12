Cronaca 5926

Caltanissetta, false analisi per coprire la figlia ubriaca al volante: condannato dirigente Asp

In primo grado, per questa vicenda, due medici ne erano usciti indenni ma adesso è arrivata la condanna

Redazione

Uno avrebbe scambiato la provetta di sangue della figlia con la sua, l’altra avrebbe consentito un prelievo bypassando il regolamento ospedaliero. Tradotto nel concreto: colpevoli di concussione. Già, perché il secondo passaggio in aula ha totalmente ribaltato la prima sentenza sancendo l’affermazione di responsabilità per due medici, uno dei quali dirigente. Entrambi, in primo grado, ne sono usciti “puliti”. Ma adesso è arrivata la condanna. La più severa stata comminata al dirigente dell’Asp, il sessantaquattrenne Vito Claudio Maria Milisenna (difeso dagli avvocati Dino Milazzo e Sergio Monaco) con 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre il medico del pronto soccorso dell’ospedale «Sant’Elia», Maria Tumminelli (assistita dall'avvocato Diego Perricone) s’è vista infliggere 2 anni e 2 mesi. La procura generale, rappresentata dal sostituto Rosa Valenti ha proposto, di contro, 7 anni e 6 mesi per il dirigente e 26 mesi per l’altra professionista.

Entrambi sono stati chiamati a rispondere di due ipotesi d’induzione indebita a dare o promettere utilità con l’aggravante di avere occultato un altro reato e, il solo dirigente dell’Asp anche d’induzione in errore e la falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità. E nei loro confronti si è costituita parte civile, la stessa Azienda sanitaria provinciale Asp. La corte d’Appello presieduta da Pasqua Seminara (consiglieri Angelo Carmelo Faro Faussone ed Emanuele De Gregorio), invece, ha disposto il non doversi procedere perché i fatti sono prescritti, nei confronti della ventottenne Costanza Maria Milisenna (assistita dall’avvocato Dino Milazzo), figlia del dirigente Asp, chiamata in causa per guida in stato di ebbrezza, perché la notte del 19 aprile 2014 sarebbe risultata positiva al test dell’etilometro. E il padre, secondo l’accusa, avrebbe indotto il medico del pronto soccorso a sostituire la provetta di sangue della figlia con un’altra contenente il suo, così da risultare negativo al test alcolemico. (Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia)



