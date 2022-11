Politica 707

Caltanissetta, Ettore Garozzo e Ivan Rando entrano a far parte della giunta Gambino

Il sindaco Roberto Gambino ha al contempo revocato la delega all'assessore al Bilancio Luciana Camizzi

Rita Cinardi

"Da oggi la giunta si arricchisce di due nuovi componenti. Entrano a far parte della squadra di governo Ettore Garozzo e Ivan Rando. Due professionisti ai quali sono felice di dare il benvenuto, certo che apporteranno un importante contributo nell’attuazione del programma elettorale. Il mio grazie di cuore va all’assessore Luciana Camizzi che di questa giunta è stata componente fondamentale. Grazie per il lavoro svolto con passione e abnegazione. Auguro a lei, le più grandi fortune nella sua vita professionale. I due nuovi assessori si occuperanno di deleghe molto affini alle loro esperienze professionali, attitudini e qualità umane. Non è una ripartenza ma un ulteriore passo per migliorare l’opera già iniziata dal resto della giunta". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino che al contempo ha revocato la delega a Luciana Camizzi. A quanto pare Rando si occuperà di Bilancio, Personale e Polizia Municipale mentre a Garozzo andranno le deleghe al Centro Storico, Partecipazione, Mobilità e Transizione Ecologica.



