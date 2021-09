Cronaca 1004

Caltanissetta, estorsione a imprenditore: la cooperativa Doimo 87 resta parte civile

Nel processo è imputato per estorsione l'ex consigliere comunale Riccardo Rizza

Rita Cinardi

23 Settembre 2021 21:33

La cooperativa Doimo 87 resterà parte civile nel processo che vede imputato l’ex consigliere comunale, ed ex commissario dell’Istituto autonomo case popolari, Riccardo Rizza, accusato di estorsione nei confronti dell’imprenditore Fabio Lipani. Il giudice monocratico Giuseppina Chianetta ha respinto la richiesta degli avvocati difensori Giuseppe Panepinto e Michele Destefani che avevano chiesto l’esclusione della cooperativa - assistita dall’avvocato Dino Milazzo - come parte civile poiché, secondo la difesa non avrebbe subito alcun danno. Secondo l’accusa Rizza avrebbe costretto l’imprenditore Fabio Lipani, a versare una somma di circa 400mila euro per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione di alcune villette. A gennaio si tornerà in aula per ascoltare tre poliziotti indicati come testi dalla Procura.



