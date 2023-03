Cronaca 700

Caltanissetta, esplosione in una casa in centro storico: vigili del fuoco e polizia sul posto

Pare si tratti dell casa dove fu ucciso il giovane pakistano Adnan Siddique

Rita Cinardi

Esplosione in via San Cataldo a Caltanissetta all'altezza del civico 21. I residenti in serata hanno sentito un boato da un'abitazione vicina che è disabitata. Pare si tratti dell casa dove fu ucciso il giovane pakistano Adnan Siddique. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti ma al momento si stanno facendo i dovuti accertamenti per stabilire con certezza le cause che hanno generato l'esplosione. Nella deflagrazione i vetri della abitazione sono stati espulsi verso l'esterno. L'incendio ha interessato alcuni materassi e alcune suppellettili. Notizia in aggiornamento.



