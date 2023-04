Cronaca 2520

Caltanissetta, eseguiti quattro ordini di esecuzione dalla polizia: la Corte d’Appello infligge pene per oltre vent’anni di carcere

I reati commessi dai condannati sono associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione e altro

Redazione

La Squadra Mobile e il Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto quattro persone in esecuzione agli ordini di carcerazione emessi di seguito alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Caltanissetta per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione e altro. I quattro arrestati, tutti gelesi, devono scontare la pena della reclusione in carcere: si tratta di un 31enne, condannato a 6 anni, 1 mese e 23 giorni; un 51enne e un 37enne, condannati entrambi a 5 anni, 11 mesi e 3 giorni e un 57enne, che deve scontare 2 anni, 4 mesi e 20 giorni. I predetti, dopo la cattura, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Caltanissetta.



