Cronaca 2016

Caltanissetta, eseguita l'autopsia sul corpo del bimbo morto domenica: la causa sarebbe accidentale

Bisognerà comunque attendere i 60 giorni necessari per effettuare tutti gli esami, compresi quelli tossicologici

Rita Cinardi

Sarebbe stata determinata da cause accidentali la morte del bimbo di 1 mese deceduto domenica scorsa a Caltanissetta e giunto al pronto soccorso del Sant’Elia già in arresto cardiaco. Questo secondo quanto trapelato ieri a seguito dell’autopsia eseguita dal medico legale Cataldo Raffino. Per conoscere le cause esatte di quanto accaduto, però, bisognerà attendere i 60 giorni necessari per effettuare tutti gli esami, compresi quelli tossicologici. Dopodiché sarà depositata la relazione medico legale. Allo stato i genitori del piccolo, assistiti dall’avvocato Dino Milazzo, sono indagati per omicidio colposo ma si tratterebbe soltanto di un atto dovuto, utile ad escludere qualsiasi responsabilità. La tragica morte del piccolo si è verificata domenica mattina in via Roma. I genitori del bimbo, quando hanno visto che non respirava, hanno contattato il 118. Per il bimbo non c’era più nulla da fare ma nonostante tutto i medici del pronto soccorso del Sant’Elia e il rianimatore hanno provato a riportare in vita il piccolo.



