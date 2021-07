Attualita 741

Caltanissetta, esce oggi il primo brano dei BBLHAKI: ecco chi sono i protagonisti. Il video

Il trio è formato dai rapper BL4DE, Belsinistro e dal produttore DaLouis

Redazione

23 Luglio 2021 17:42

BBLHAKI è un trio musicale musicale Hip-Hop formato dai rapper BL4DE, Belsinistro e dal produttore DaLouis.

I due giovani Rapper sono considerati da molti i pilastri della scena Rap/Trap Nissena e il produttore, DaLouis, il pupillo del gruppo che riesce sempre a fondere le loro personalità irriverenti in delle basi che calzano a pennello. Elia Mantione in arte BL4DE, ruvido e autentico per stile e attitudine ha da poco pubblicato il suo singolo d’esordio, PRIMO COMANDAMENTO (violenza), che ha totalizzato la bellezza di 35.000 streams su Spotify. Le vibrazioni della sua voce graffiata da rabbia, fame e odio danno all’ascoltatore una sensazione di carica e voglia di fare. Il suo stile gridato e il flow veloce fanno di lui la parte Hardcore del gruppo.

Mose Gato in arte Belsinistro è un’artista che non ha mai avuto paura di mettere nella sua musica i suoi sentimenti, in modo spesso diretto e semplice, che tocca subito le corde giuste di chi lo ascolta. Molto versatile riesce a passare facilmente dall’Indie alla trap con uno stile a volte delicato a volte aggressivo, senza mai perdere la sua attitudine caratteristica.

Le personalità diverse dei due rapper hanno però un fattore comune: la forte ambizione. Di fatto il nome del gruppo: BBLHAKI dove “BBL” è l’acronimo di “BL4DE, Belsinistro e Louis” e HAKI è una parola giapponese che sta a significare “forza di volontà” è un ottimo biglietto da visita.

Luigi Catino in arte DaLouis, con il nuovo brano, GIRO COI BRAVI in uscita il 23 luglio è riuscito a creare le fondamenta musicali di un pezzo che accoglie perfettamente gli stili diversi dei due artisti.

L'Ambizione è una forza misteriosa che si trova in ogni essere vivente. Non è molto differente dagli altri sensi, ma la maggior parte delle persone non sviluppa questa potenzialità in tutta la vita. Il percorso dei BBLHAKI è volto a dimostrare alle persone che desiderano poco dalla vita che si sbagliano.

BBLHAKI- GIRO COI BRAVI fuori il 23 luglio, ecco qui il video:



BBLHAKI è un trio musicale musicale Hip-Hop formato dai rapper BL4DE, Belsinistro e dal produttore DaLouis.

I due giovani Rapper sono considerati da molti i pilastri della scena Rap/Trap Nissena e il produttore, DaLouis, il pupillo del gruppo che riesce sempre a fondere le loro personalità irriverenti in delle basi che calzano a pennello. Elia Mantione in arte BL4DE, ruvido e autentico per stile e attitudine ha da poco pubblicato il suo singolo d'esordio, PRIMO COMANDAMENTO (violenza), che ha totalizzato la bellezza di 35.000 streams su Spotify. Le vibrazioni della sua voce graffiata da rabbia, fame e odio danno all'ascoltatore una sensazione di carica e voglia di fare. Il suo stile gridato e il flow veloce fanno di lui la parte Hardcore del gruppo. Mose Gato in arte Belsinistro è un'artista che non ha mai avuto paura di mettere nella sua musica i suoi sentimenti, in modo spesso diretto e semplice, che tocca subito le corde giuste di chi lo ascolta. Molto versatile riesce a passare facilmente dall'Indie alla trap con uno stile a volte delicato a volte aggressivo, senza mai perdere la sua attitudine caratteristica.

Le personalità diverse dei due rapper hanno però un fattore comune: la forte ambizione. Di fatto il nome del gruppo: BBLHAKI dove "BBL" è l'acronimo di "BL4DE, Belsinistro e Louis" e HAKI è una parola giapponese che sta a significare "forza di volontà" è un ottimo biglietto da visita. Luigi Catino in arte DaLouis, con il nuovo brano, GIRO COI BRAVI in uscita il 23 luglio è riuscito a creare le fondamenta musicali di un pezzo che accoglie perfettamente gli stili diversi dei due artisti.

L'Ambizione è una forza misteriosa che si trova in ogni essere vivente. Non è molto differente dagli altri sensi, ma la maggior parte delle persone non sviluppa questa potenzialità in tutta la vita. Il percorso dei BBLHAKI è volto a dimostrare alle persone che desiderano poco dalla vita che si sbagliano.

BBLHAKI- GIRO COI BRAVI fuori il 23 luglio, ecco qui il video:

Loading the player...

Ti potrebbero interessare