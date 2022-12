Cronaca 975

Caltanissetta, esce dal teatro e un malvivente le scippa la borsa: donna finisce in ospedale

Al pronto soccorso del Sant'Elia le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico. Indagini della polizia

Rita Cinardi

23 Dicembre 2022 12:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-esce-dal-teatro-e-un-malvivente-le-scippa-la-borsa-donna-finisce-in-ospedale Copia Link Condividi Notizia

Scippo in corso Vittorio Emanuele mercoledì sera intorno alle 23. Vittima una donna di 49 anni che alla fine ha dovuto ricorrere anche alle cure del pronto soccorso. A quanto pare la 49enne era appena uscita dal teatro Margherita e stava raggiungendo piazza Marconi per prendere l'auto, insieme ad altre persone, quando un uomo si è avvicinato. Le fasi successive sono state veloci e molto confuse. Il malvivente, che secondo la descrizione della donna e dei testimoni, aveva una felpa e un cappuccio sulla testa, avrebbe preso la borsetta con la forza per poi allontanarsi velocemente a piedi. Nelle fasi concitate dello scippo la donna avrebbe battuto la testa e per questo, subito dopo, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia che ha pattugliato la zona in cerca del malvivente. Gli agenti hanno trovato la borsa ormai vuota. Pare che all'interno erano contenuti effetti personali e 50 euro. Adesso la polizia indaga sull'episodio. Particolarmente utile sarà la visione delle immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dell'uomo.



Scippo in corso Vittorio Emanuele mercoledì sera intorno alle 23. Vittima una donna di 49 anni che alla fine ha dovuto ricorrere anche alle cure del pronto soccorso. A quanto pare la 49enne era appena uscita dal teatro Margherita e stava raggiungendo piazza Marconi per prendere l'auto, insieme ad altre persone, quando un uomo si è avvicinato. Le fasi successive sono state veloci e molto confuse. Il malvivente, che secondo la descrizione della donna e dei testimoni, aveva una felpa e un cappuccio sulla testa, avrebbe preso la borsetta con la forza per poi allontanarsi velocemente a piedi. Nelle fasi concitate dello scippo la donna avrebbe battuto la testa e per questo, subito dopo, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia che ha pattugliato la zona in cerca del malvivente. Gli agenti hanno trovato la borsa ormai vuota. Pare che all'interno erano contenuti effetti personali e 50 euro. Adesso la polizia indaga sull'episodio. Particolarmente utile sarà la visione delle immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dell'uomo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare