Caltanissetta, erbacce crescono incontrollate in città. Una lettrice: "A proposito di decoro urbano..."

Una lettrice ha inviato delle foto a Seguo News per denunciare lo stato dei marciapiedi invasi dalle erbacce

Redazione

Perché non cominciare dal togliere le erbacce dai marciapiedi? Quello delle foto si trova in Via de Gasperi, di fronte al Comando della Polizia Municipale (!) E non è l' unico marciapiede della città invaso da "vegetazione spontanea"...

Una cittadina



