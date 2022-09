Caltanissetta entra nella storia con il primato per il cannolo più lungo del mondo: misura oltre 21 metri

Caltanissetta entra nella storia con il primato per il cannolo più lungo del mondo: misura oltre 21 metri

La proclamazione è avvenuta in presenza del delegato Guinness Robert Sherman

Redazione

Caltanissetta è entrata nel Guinness dei primati con il cannolo più lungo del mondo: 21 metri e 43 centimetri, una misura che supera nettamente il precedente record di 5 metri. Un super dolce farcito con 700 chili di ricotta preparato in corso Umberto e poi distribuito gratuitamente a tutti i cittadini presenti. L'iniziativa è di Ristoworld Italia, che ha tentato il record autorizzato da Londra e coordinato dal maestro pasticcere Lillo Defraia, cavaliere della Repubblica Italiana, coadiuvato da Luigi Li Veli, esperto procedure Guinness. All'evento erano presenti cuochi e pasticceri delle diverse associazioni da tutta Italia. La proclamazione è avvenuta in presenza del delegato Guinness Robert Sherman. Madrina dell’evento Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia italiana gastronomia e gastrosofia, autrice di numerose pubblicazioni e saggi sulla cucina e pasticceria siciliana, formatrice ed esperta di grani antichi.



