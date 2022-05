Attualita 329

Caltanissetta, eletto il presidente provinciale degli ambulanti: è Rosario Simone

Il presidente regionale della associazione Francesco Trainito il quale ha evidenziato il ruolo primario del commercio ambulante nel panorama economico siciliano

Redazione

03 Maggio 2022 18:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-eletto-il-presidente-provinciale-degli-ambulanti-e-rosario-simone Copia Link Condividi Notizia

Alla presenza del presidente di Caltanissetta Giovanni Guarino e del Presidente Regionale degli operatori ambulanti Filippo Villareale si sono svolte presso la sede dell’Ascom Sicilia in Via Leonardo Da Vinci a Caltanissetta, le elezioni del presidente provinciale degli ambulanti di Caltanissetta.Ha fatto arrivare i suoi saluti anche il presidente regionale della associazione Francesco Trainito il quale ha evidenziato il ruolo primario del commercio ambulante nel panorama economico siciliano. Il presidente Villareale ha evidenziato l’importante ruolo svolto dagli operatori commerciali presenti in tutti i mercati settimanali di tutti i comuni siciliani. In tempi di crisi, il ruolo del mercato settimanale acquisisce maggiore rilevanza, l’ampiezza della offerta commerciale, la competitività dei prezzi, la presenza sotto casa sono dei vantaggi che convincono migliaia di famiglie ad acquistare presso il mercatino settimanale.

Sebbene l’importantissimo ruolo non mancano i problemi che la categoria deve quotidianamente affrontare con le amministrazioni comunali. Prima tra tutte i recenti errori nel calcolo del Canone Unico di occupazione temporanea del suolo pubblico. Il presidente Guarino ha ringraziato gli oramai oltre cento operatori associati da tutta la Sicilia ed ha assunto un rinnovato impegno per la categoria. Ha avuto luogo la elezione che ha eletto all’unanimità il socio ed operatore Rosario Simone, il quale dopo aver ringraziato i convenuti, nel suo discorso di introduzione ha evidenziato alcuni dei problemi che verranno affrontati nei prossimi incontri con le amministrazioni comunali della provincia.



Alla presenza del presidente di Caltanissetta Giovanni Guarino e del Presidente Regionale degli operatori ambulanti Filippo Villareale si sono svolte presso la sede dell'Ascom Sicilia in Via Leonardo Da Vinci a Caltanissetta, le elezioni del presidente provinciale degli ambulanti di Caltanissetta.Ha fatto arrivare i suoi saluti anche il presidente regionale della associazione Francesco Trainito il quale ha evidenziato il ruolo primario del commercio ambulante nel panorama economico siciliano. Il presidente Villareale ha evidenziato l'importante ruolo svolto dagli operatori commerciali presenti in tutti i mercati settimanali di tutti i comuni siciliani. In tempi di crisi, il ruolo del mercato settimanale acquisisce maggiore rilevanza, l'ampiezza della offerta commerciale, la competitività dei prezzi, la presenza sotto casa sono dei vantaggi che convincono migliaia di famiglie ad acquistare presso il mercatino settimanale. Sebbene l'importantissimo ruolo non mancano i problemi che la categoria deve quotidianamente affrontare con le amministrazioni comunali. Prima tra tutte i recenti errori nel calcolo del Canone Unico di occupazione temporanea del suolo pubblico. Il presidente Guarino ha ringraziato gli oramai oltre cento operatori associati da tutta la Sicilia ed ha assunto un rinnovato impegno per la categoria. Ha avuto luogo la elezione che ha eletto all'unanimità il socio ed operatore Rosario Simone, il quale dopo aver ringraziato i convenuti, nel suo discorso di introduzione ha evidenziato alcuni dei problemi che verranno affrontati nei prossimi incontri con le amministrazioni comunali della provincia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare