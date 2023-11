Attualita 413

Caltanissetta, eletta la consulta comunale per lo Sviluppo Economico e l'Occupazione: portavoce è Michael Gabriel Miccichè

La riunione è stata presieduta da Santo Gatto, in qualità di membro anziano. Angela Amico ha svolto le funzioni di verbalizzante

Redazione

Eletta la nuova Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico e l'Occupazione. Portavoce Michael Gabriel Miccichè, vice Angela Amico. Si è riunita il 16 novembre 2023, presso la sede Eap Fedarcom/IterEgo di Caltanissetta, la Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico e l'Occupazione. All'incontro erano presenti: Angela Maria Amico (IterEgo), Santo Gatto (Membro effettivo Comitato di quartiere Balate-Pinzelli), Salvatore Scribani (Membro supplente Comitato di quartiere Balate-Pinzelli), Ermanno Pasqualino (Ass. Torrone di Caltanissetta), Michael Gabriel Miccichè (Ass. Talè Edizioni), Giancarlo Ciulla (Circolo Libertà del Partito Democratico).

Inoltre, erano presenti per delega: Giovanni Niccoli (Comitato di Quartiere Balate/Pinzelli), Micheleantonio Patti (Eap Fedarcom), Laura Failla (Sulle Ali della Musica A.N.C.P.). La riunione è stata presieduta da Santo Gatto, in qualità di membro anziano. Angela Amico ha svolto le funzioni di verbalizzante. Dopo un'ampia e articolata discussione sugli obiettivi che la Consulta si propone, si è proceduto all'elezione del Portavoce della Consulta e del Portavoce supplente. Espletate le procedure previste dal regolamento, all'unanimità sono stati eletti Michael Gabriel Miccichè come Portavoce e Angela Maria Amico come supplente.

Il Portavoce eletto ha richiesto ai presenti di attivarsi per promuovere l'adesione alla Consulta di altri soggetti, per incrementare la rappresentatività della stessa e per un maggiore pluralismo. La riunione si è conclusa alle ore 16,30 in assenza di altri argomenti di discussione. La prossima convocazione, a cura del Portavoce, sarà finalizzata a una più ampia disamina dei progetti di azione che verranno proposti.



