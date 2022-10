Attualita 106

Caltanissetta, edilizia scolastica: incontro in prefettura della conferenza provinciale

Il prefetto, al termine della riunione, ha aggiornato i lavori a nuovi e successivi incontri

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la Sala della protezione civile della Prefettura di Caltanissetta, una riunione della Conferenza provinciale permanente finalizzata a effettuare un primo monitoraggio sulla situazione dell’edilizia scolastica nel territorio provinciale e ad avviare una progetto mirato a ricercare soluzioni condivise per le problematiche connesse al tema che, più in generale, attiene alla questione della tutela dell’incolumità e della sicurezza della popolazione scolastica.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, hanno partecipato l’On. Giuseppe Catania e gli altri rappresentanti dei Comuni su cui insistono gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Dott. Filippo Ciancio e i dirigenti del Libero consorzio comunal. Nella circostanza, su impulso del Prefetto, sono state tracciate le linee guida per semplificare le procedure da attivare per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La strategia operativa approntata in seno all’incontro è stata accolta con grande soddisfazione da tutti i presenti che, in esito ad un positivo confronto, sono riusciti a raggiungere un accordo idoneo ad imprimere un’accelerazione ai relativi procedimenti. Al termine dell’incontro, il Prefetto in ragione della complessità e della ampiezza della tematica ha aggiornato i lavori della Conferenza provinciale permanente a nuovi e successivi incontri con cadenza mensile al fine di approntare ulteriori e valide soluzioni adeguate a fronteggiare le variegate criticità che attengono al delicato tema dell’edilizia scolastica.



