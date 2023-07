Cronaca 7811

Caltanissetta, è una giovane turista francese la ragazza morta nell'incidente sulla A19: era in vacanza con due amici

Gli altri due ragazzi, due tedeschi, sono rimasti feriti. Una dei due è in prognosi riservata

Rita Cinardi

20 Luglio 2023 19:17

E' una turista francese di 27 anni la ragazza deceduta nell'incidente di questa mattina sulla A19, all’altezza del km 101, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante, guidato da un autista siciliano e un'auto con tre giovani turisti. La ragazza viaggiava, come passeggera, a bordo di un auto con altri due amici: un ragazzo tedesco che era alla guida e ha riportato ferite non gravi e una 24enne, anche lei tedesca, trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in prognosi riservata. La ragazza è in condizioni stabili ed è tenuta in coma farmacologico. Per tirare fuori i feriti dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che adesso sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.



