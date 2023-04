Caltanissetta, è un giovane di 27 anni il ragazzo morto nella notte in un incidente in via Due Fontane

Il suo corpo è stato sbalzato a circa 30 metri dall'auto. Inutili i tentativi di rianimarlo, è morto sul colpo

E' un 27enne di Caltanissetta, Kevin Dorbhul, il giovane deceduto nella notte, dopo le 2, in un incidente stradale in via Due Fontane. Il ragazzo, che è stato sbalzato violentemente dal veicolo, è stato trovato a circa 30 metri dall'auto che stava guidando in direzione Caltanissetta. L'impatto è avvenuto con un'altra auto che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia, intervenuta con agenti delle Volanti e della Stradale, e gli operatori del 118 sono arrivati il 27enne era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo. Feriti altri due giovani coinvolti nell'incidente, un 35enne, D.M, che è stato operato nella notte dai chirurghi all'ospedale Sant'Elia per via del trauma addominale riportato, e che attualmente è in prognosi riservata, e un 23enne, S.D. le iniziali, arrivato in ospedale con codice giallo.



